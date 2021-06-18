انتخابات إيران.. فتح صناديق الاقتراع أمام 59 مليونا يحق لهم التصويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدأت عملية تصويت الإيرانيين في الدورة الثالثة عشرة للانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، الجمعة، أمام 59 مليون شخص ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه "يجري كذلك اليوم انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة".

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان رئيس لجنة الانتخابات في إيران، جمال عرف، أنه "وبناء على الاستطلاعات في المواقع الالكترونية، فإن 37% إلى 47% من المواطنين الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وهناك أكثر من 59 مليون شخص يحق لهم الاقتراع".

ويذكر أن انتخاب رئيس لإيران يأتي "بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين وفي حالة عدم إحراز ذلك يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية في يوم الجمعة من الأسبوع التالي على أن يشارك فيها 2 من المرشحين ممن أحرزا أصواتًا أكثر من منافسيهم"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.