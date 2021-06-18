أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- مع ذهاب الشعب الإيراني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسن سلامي، إن الإيرانيين سيرسلون رسالة قوية إلى "العدو" من خلال التصويت.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "لقد حارب العدو وواجه هذه الانتخابات بنموذج الحرب".

وتابع سلامي: "الشعب الايراني بتصويته اليوم سيدك العدو الذي يستهدف الانتخابات الرئاسية، وأشار أن العدو برز لمحاربة ومواجهة هذه الانتخابات، وأن الشعب الايراني يرى تصويته بمثابة صواريخ ستدك هذا العدو".

وأدلى سلامي بهذا التعليق يوم الجمعة خلال زيارة لمركز شرطة الإمام علي المسؤول عن ضمان النظام والأمن لانتخابات الرئاسة.

ونشرت الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج أكثر من 130 ألف عنصر لمساندة قوى الأمن الداخلي في تأمين الانتخابات، وفقا لسلامي.