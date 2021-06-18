شاهد تحرك كثبان رملية في الكويت وسط تحذيرات من الداخلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، مقطع فيديو محذرة من تدني مستوى الرؤية خلال قيادة السيارات نظرا لسوء الأحوال الجوية.

يرجى من قائدي المركبات مرتادي الطرق الخارجية توخي الحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ووجود تجمعات للكثبان الرملية على الطريق، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات انسانية أو أمنية أو مرورية https://t.co/QyPXRXyAeH

جاء ذلك في تغريدة للداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت بتعليق: "يرجى من قائدي المركبات مرتادي الطرق الخارجية توخي الحيطة والحذر لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية ووجود تجمعات للكثبان الرملية على الطريق، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (112) لأي مساعدات انسانية أو أمنية أو مرورية".

وفي تغريدة أخرى نشرت الداخلية الكويتية مقطع فيديو آخر يظهر فيه لوحة طريق إرشادية كتب عليها: "الوفرة 20 كيلومترا".

(تحذير جوي) الإعلام الأمني تهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وطلب المساعدة عند الضرورة https://t.co/epJ5HgyL0C

وكانت الداخلية الكويتية قد نشرت تحذيرا جويا في بيان قبل نشرها مقطعي الفيديو قالت فيه أكدت فيه على أنها "تهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية وطلب المساعدة عند الضرورة".