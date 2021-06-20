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مع إعلان سحب دفاعات جوية أمريكية.. السعودية تتصدى لـ17 هجومًا في يوم واحد

الشرق الأوسط
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مع إعلان سحب دفاعات جوية أمريكية.. السعودية تتصدى لـ17 هجومًا في يوم واحد
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير 17 طائرة بدون طيار (درون) خلال يوم واحد، السبت، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خفض أنظمتها الدفاعية الجوية في المملكة والمنطقة.

وقال التحالف إنه "تم اعتراض ما مجموعه 17 طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية السبت"، مؤكدا أنه تم "اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وأضاف التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية الأعيان المدنية من الهجمات العدائية"، وتابع بالقول إن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، أنها بدأت خفض أنظمتها الدفاعية الجوية في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جيسيكا ماكنولتي إن وزير الدفاع لويد أوستن "أمر بسحب بعض القوات والقدرات من المنطقة يتم خلال هذا الصيف".

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وأضافت أن الأمر يتعلق "بمعدات دفاع جوي"، و"بعض هذه المعدات سيعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة والإصلاح، والبعض الآخر سيُنقل إلى مناطق أخرى". وتابعت بالقول إن "القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع الدول المضيفة".

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