واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تعليقها على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية وفوز إبراهيم رئيسي مرشح التيار المحافظ بالرئاسة، أن الانتخابات أن الانتخابات "لم تكن حرة ونزيهة".

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان: "لقد رأينا أن وزير الداخلية الإيراني أعلن أن إبراهيم رئيسي هو الفائز في الانتخابات الإيرانية التي جرت يوم الجمعة، ولكن نشير أيضًا إلى أن الإيرانيين حُرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "سياستنا تجاه إيران مصممة لتعزيز المصالح الأمريكية، بصرف النظر عمن في السلطة"، بحسب البيان.

وتابع بالقول: "نود أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات في فيينا... وسنواصل المناقشات مع حلفائنا وشركائنا بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)".