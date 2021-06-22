تداول فيديو لإثيوبي يتحدى الشرطة السعودية أن تصل إليه.. هذا ما حدث له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمن العام السعودي، الثلاثاء، القبض على إثيوبي مخالف لنظام أمن الحدود، بعد تداول مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدى فيه الشرطة السعودية بأنها لا تستطيع الوصول إليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، فقد تمكنت الشرطة من تحديد موقعه والقبض عليه".

وأضاف المتحدث الإعلامي أن ذلك الشخص "مخالف لنظام أمن الحدود، وهو من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وتداول مغردون سعوديون مقطع فيديو لذلك الشخص وهو يتحدى الشرطة السعودية أن تصل إليه، كما تداولوا مقطع فيديو آخر له بعد القبض عليه يعتذر عما قاله ويطلب العفو.

🔴 #السعودية بيان أمني عن شخص اثيوبي 1- صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص في أحد الجبال، يتحدث بأن الجهات الأمنية لا تستطيع الوصول إليه، https://t.co/Z2ECxFU4f8

#تم_القبض اثيوبي كان يتحدى رجال الامن انهم ما يجيبونه والحين جابوه الحمد لله "علي نعمه السعوديه" تم القبض https://t.co/z2pcYJ6e96

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت الماضي، أن حملات تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي انطلقت في 15 نوفمبر 2017 حتى 16 يونيو 2021، أسفرت عن ضبط إجمالي 5.6 مليون مخالف، منهم 4.3 مليون مخالف لنظام الإقامة، و800 ألف مخالف لنظام العمل، و500 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية من عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (267 ألف دولار) على كل من يساعد المتسللين إلى المملكة العربية السعودية.