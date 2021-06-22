تجدد المواجهات في حي الشيح جراح.. وحماس تدعو إلى التصعيد وتحذر إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تجدد أعمال العنف في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث تواجه عائلات فلسطينية خطر الترحيل القسري من منازلهم، دعت حركة حماس، الثلاثاء، شباب القدس إلى تصعيد المواجهة مع إسرائيل.

وطالب المتحدث باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة "الشباب الثائر في القدس أن يقلبوا ليل المحتلين إرباكاً ومواجهات في أحياء وشوارع وأزقة القدس، حتى يعلم المحتل أن الانتصار للقدس ومعركة سيف القدس ما زالت فصولها مستمرة حتى يرفع يد عدوانه عنها وعن أهلها"، وفقا لما نقله موقع حماس.

وحذر المتحدث باسم حماس إسرائيل من "مغبّة إطلاق يد قطعان المستوطنين الضالّة في الاعتداء والتنكيل بحق أهلنا في القدس وعلى وجه الخصوص في الشيخ جرّاح". وقال إن "ما تقوم به هذه القطعان وبحماية من جيش الاحتلال لن يدفع أهلنا وشعبنا إلا إلى مزيدٍ من التمسك بالحقوق، وسيجعلون منه وقود انتفاضة عارمة في وجه الكيان".

في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 20 فلسطينيا إثر مواجهات في حي الشيخ جراح، مساء الإثنين، وكانت معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع أو آثار رذاذ الفلفل الذي أطلقته الشرطة، بينما أصيب شخصان برصاص مطاطي.

ورصدت CNN سلسلة من المواجهات حيث قام مستوطنون يهود وسكان محليون بالإضافة إلى أنصار الجانبين برشق الحجارة والكراسي البلاستيكية على بعضهم البعض. كما أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت على العديد من منازل الفلسطينيين.