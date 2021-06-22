يائير لابيد ينشر صورة مع سفير الإمارات بعد لقاء في الكنيست ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي بالحكومة الجديدة، الاثنين، صورة مع سفير الإمارات، محمد آل خاجة، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

التقيت اليوم في الكنيست بسفير الإمارات العربية المتحدة في إٍسرائيل محمد آل خاجة. سأقوم الأسبوع المقبل بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعوبنا. https://t.co/Bo2Ff5TX8J

الصورة نشرها لابيد على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "التقيت اليوم في الكنيست بسفير الإمارات العربية المتحدة في إٍسرائيل محمد آل خاجة.. سأقوم الأسبوع المقبل بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات من أجل تعزيز العلاقات بين بلدينا وشعوبنا".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد أعلنت أن يائير لابيد، سوف يجري زيارة رسمية إلى الإمارات الأسبوع المقبل، وذكر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، على تويتر، أن لابيد "سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات".

وأضاف حسب إسرائيل بالعربية: "سيحل لابيد ضيفا على وزير الخارجية عبد الله بن زايد. وسيفتتح لابيد خلال الزيارة مقرات سفارة إسرائيل في أبوظبي والقنصلية في دبي".