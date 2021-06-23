دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين "سفير فوق العادة" لدى قطر، للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من قطر، قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف عام 2017.

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، الأربعاء، القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2021، ببعض التعيينات والتنقلات في وزارة الخارجية المصرية، تضمن تعيين السفير بديوان عام وزارة الخارجية عمرو كمال الدين الشربيني "سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة قطر.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة، تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، خلافا للسفير العادي.

وتوترت العلاقات بين مصر وقطر إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، ثم انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في قرار قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو عام 2017.

وبدأت علاقات قطر تتحسن مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بعد اتفاق العلا في 5 يناير 2021. وتبادل وزيرا خارجية قطر ومصر الزيارات الرسمية إلى القاهرة والدوحة، كما تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوات الزيارة، وسط استمرار المحادثات لتحسين العلاقات.