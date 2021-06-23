في تصريح لـCNN.. واشنطن ترد على إعلان إيران الاتفاق على رفع 1000 عقوبة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وافقت على رفع أكثر من 1000 عقوبة اقتصادية كانت مفروضة على إيران عندما كان دونالد ترامب في البيت الأبيض، بينما لم تؤكد واشنطن صحة تلك التصريحات.

وردًا على سؤال عما ادعته إيران بأنه تم التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات في فيينا حيث تجري محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، لشبكة CNN، إنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وأضاف المتحدث أن "الطبيعة الدقيقة وتسلسل الخطوات المتعلقة بالعقوبات التي ستحتاج الولايات المتحدة إلى اتخاذها لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) هي موضوع المحادثات".

وتابع: "كما قلنا، كان هذا طريقًا طويلًا... لقد واصلنا إحراز تقدم نحو تحديد ملامح فهم كيف يمكننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه "خلال مفاوضات هذا التعقيد، يحاول المفاوضون صياغة نص يتناول القضايا الرئيسية، ولكن مرة أخرى، لا يتم الاتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال واعظي للصحفيين في طهران إن المفاوضات في فيينا "أحرزت تقدما كبيرا" و"سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي فُرضت خلال فترة ترامب". وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق لإزالة العقوبات عن قطاعات البنوك والتأمين والشحن، وهو أمر لم تؤكده الولايات المتحدة.