نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن الأخيرة رصدت فشل محاولة إيران إطلاق قمر صناعي إلى مدار حول الأرض.

ولكن في الوقت الذي فشلت فيه هذه المحاولة التي حدثت منصف يونيو/ حزيران الجاري، يظهر أن أيران تستعد لمحاولة أخرى في المستقبل القريب بعد صور أقمار صناعية رصدتها شركات تجارية مثل "بلانيت" و"ماكسار" نشاطات متزايدة في منشأة الإمام الخميني الفضائية خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا لخبراء في معهد ميدلبوري للعلاقات الدولية.

وأظهرت الصور الحديثة التي تعود لـ20 يونيو/ حزيران الجاري، ناقلات وقود ومركبات دعم ومنصات متنقلة، حيث يقول خبراء معهد ميدلبوري إنها مؤشر رئيسي على محاولة إطلاق جديدة قد تحدث خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

ويشار إلى أن النشاطات الإيرانية هذه تأتي في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين ظهران وواشنطن بمرحلة حرجة، حيث تخوض الدولتان نقاشات مكثفة حيال العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.

ويذكر أن التوقيت يأتي أيضا في الأسابيع الأخيرة لولاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني الذي سيخلفه إبراهيم رئيسي.