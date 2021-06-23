تداول فيديو وصور عراك بالأيدي داخل البرلمان الكويتي بجلسة الثلاثاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو تظهر وقوع عراك بين عدد من النواب داخل قاعة عبدالله السالم "مجلس الأمة الكويتي".

جاء ذلك في جلسة للمجلس، الثلاثاء، حيث نقلت صحيفة القبس الكويتية أن العراك بالأيدي وقع بين "النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي، وتدخل النواب لفض الاشتباك، بعد تصويت مجلس الأمة بالموافقة على مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية".

ونشرت صفحته تفتيش الكويت مقطع فيديو من العراك بتعليق قالت فيه: "فيديو هوشة داخل قاعة عبدالله السالم اليوم".

وكان مجلس الأمة الكويتي قد "وافق في جلسته الخاصة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) بناء على طلب نيابي موقع من 15 نائبا، على الميزانية العامة للدولة وتقديرات الإيرادات والمصروفات الواردة بها، كما وافق على ميزانيات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وأحالها إلى الحكومة. وشهدت الجلسة في بدايتها اعتراضات نيابية على عقد الجلسة خاصة وليست عادية، وحسم المجلس هذه الاعتراضات بالتصويت على صحة عقد الجلسة خاصة وأقر المجلس بصحة هذا الإجراء"، وفقا لما جاء في تقرير نشر على الموقع الرسمي للمجلس.

وأضاف التقرير: "أقر المجلس مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية الواردة في المرسوم رقم (12) لسنة 2021. كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الواردة في المرسوم رقم (13) لسنة 2021 وعددها (16). وأقر المجلس مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم (14) لسنة 2021 وعددها 20".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

فيديو هوشة داخل قاعة عبدالله السالم اليوم. #جلسة_الميزانيات #مجلس_الأمة #مجلس_الوزارء https://t.co/z8DXlmViS7

🚨هوشة بعض النواب في قاعة عبدالله السالم في #مجلس_الأمة في #الكويت-مؤسفة ومرفوضة وتسئ للمارسة الديمقراطية-لكنها لا تجعلنا استثناءً! 🚨شهدنا تحول قاعات برلمانات مثل تركيا أوكرانيا-هونغ كونغ-وكوريا ج،وغيرها لحلبات مصارعة،لم ينتقص من ديمقراطيتهم ولا ديمقراطيتنا بعكس إدعاء الناعقون🧐 https://t.co/vAobZCrThA

هذا العراك... في جلسة تخص ميزانية الدولة... فكيف بغير ذلك؟ #الكويت #مجلس_الامه https://t.co/UkhMDT0mee