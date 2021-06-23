طهران تعلن إحباط "عمل تخريبي" استهدف مبنى تابع لوكالة الطاقة الذرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، إحباطها لما وصفته بـ"عمل تخريبي" استهدف مبنى تابع لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية، وفقا لقناة برس تي في الإيرانية الحكومية.

وذكرت القناة الإيرانية أن "المحاولة العدائية وقعت فجر الأربعاء ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار وذلك بسبب الإجراءات الأمنية المشددة المطبقة بأعقاب أعمال تخريب مماثلة استهدفت مواقع نووية إيرانية بالإضافة إلى اغتيال العالم البارز محسن فخري زاده العام الماضي".

ولم تقدم القناة الإيرانية أي تفاصيل إضافية حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن محسن فخري زاده، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لبرنامج إيران النووي المثير للجدل، كان يتنقل بسيارة شرق العاصمة الإيرانية، طهران، عندما قُتل بالرصاص في الـ27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ونُفذ الاغتيال عن بُعد بمساعدة التوجيه عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجه. الاعتراف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية على لسان مسؤولين عسكريين بالبلاد.