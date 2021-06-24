دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، افتتاح هندوراس سفارة لها في القدس، واصفة الخطوة بأنها "مرفوضة ومدانة".

وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله علي الفايز، في بيان: إن "فتح السفارة في القدس يعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد أن "أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة ولا قانونية".

وأضاف "الفايز" أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأعلنت هندوراس اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل في أغسطس/ آب 2019، وقررت وقتها فتح مكتب دبلوماسي في القدس، باعتباره "امتداد" لسفارتها في تل أبيب.

وفي مايو/أيار 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس إبان عهد دونالد ترامب، تلاها إعلان غواتيمالا وكوسوفو نقل سفارتيهما إليها أيضًا، وسط رفض فلسطيني.