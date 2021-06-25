دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة التونسية، مساء الجمعة، إصابة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان للحكومة.

وقالت الحكومة التونسية إن إصابة المشيشي تأكدت "تبعا للتحاليل الدورية التي يجريها... مما استوجب تعليق كافة لقاءات عمله المقررة مسبقا".

وأضاف بيان الحكومة أن "المشيشي سيواصل القيام بأعماله عن بعد، بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وخضع فريق العاملين في دائرة قريبة من رئيس الحكومة التونسية لفحوصات وتحاليل، للتأكد من عدم إصابتهم.

وتأتي إصابة رئيس الحكومة في وقت تكافح تونس لاحتواء تفشي جديد لفيروس كورونا، لا سيما في ولاية القيروان (وسط البلاد).

ومساء الجمعة، قررت الحكومة فرض حظر تجوال من الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحًا في المناطق المعزولة.

والسبت الماضي، أعلن المشيشي دخول البلاد في حظر صحي شامل، وغلق الولايات إذا تخطت إصاباتها 400 إصابة لكل 100 ألف نسمة.