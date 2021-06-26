حمد بن جاسم يستشهد بمقولة لأمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، بمقولة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني بذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر في الـ25 من يونيو/ حزيران 2013.

في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ انفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل : اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب.

جاء ذلك في تغريدة لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ أنفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل: اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب".

وتولى الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد إثر إعلان "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطاب موجه للشعب القطري تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

وبرز وسم حمل اسم "ذكري تولي تميم المجد" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله نشطاء:

في مثل هذا اليوم ، سلم سمو الامير الوالد حمد الحكم الى سمو الامير تميم بن حمد في مشهد غير معتاد في دولنا العربية ، ان يترك حاكم الحكم وهو في قمة عطائه وانجازاته ، لا يفعل ذلك الا حمد بن خليفة #ذكري_تولي_تميم_المجد https://t.co/QyTTBsBYtt

في #ذكرى_تولي_تميم_المجد رشيد في حكمه .. حكيم في قراراته .. رصين في حديثه .. رجل في مواقفه .. شهم وذو نخوة ومروءة .. متواضع في علاقاته .. ينتصر للحق وأهله .. كريم في عطاياه .. إذا وعد أوفى .. وإذا حدّث صدق .. . . قائد .. نفتخر به .. #قطر #تميم_بن_حمد https://t.co/oPwutSsaiV