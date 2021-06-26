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حمد بن جاسم يستشهد بمقولة لأمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للشيخ تميم بن حمد
Credit: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، بمقولة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني بذكرى توليه مقاليد الحكم في قطر في الـ25 من يونيو/ حزيران 2013.

جاء ذلك في تغريدة لحمد بن جاسم على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "في ذكرى تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم نهنئ أنفسنا كشعب بهذا القائد الحكيم الذي رفع شأن بلده بالسياسة الرصينة والرؤية الثاقبة فهو القائل: اللهم اجعلنا من الذين تحبنا شعوبنا ونبادلهم حباً بحب".

وتولى الشيخ تميم مقاليد الحكم في البلاد إثر إعلان "الأمير الوالد" الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطاب موجه للشعب القطري تسليمه مقاليد الحكم لولي عهده، ومبايعة الشعب القطري له أميرا للبلاد.

وبرز وسم حمل اسم "ذكري تولي تميم المجد" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله نشطاء:

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