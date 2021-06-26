القرضاوي يوضح دليل السماح بحج المرأة دون محرم عند الأمن ووجود الثقات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سماح المملكة العربية السعودية للمرأة بالحج دون محرم مع عصبة من النساء الأمر الذي أثار تفاعلا.

يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احال في رده على سؤال ورده على موقعه الرسمي حول "الدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات"، حيث قال إن الدليل يتمثل بـ"أولا: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. وهذا يعتبر إجماعا".

وتابع قائلا: "ثانيا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع مناره في الأرض. فكان مما قال: ’يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله… الخ‘. وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضا، لأنه سيق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه".

ويذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية قد حددت سابقاً مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل للمقيمين من داخل الدولة والمواطنين الذين لم يسبق لهم الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسجيل الرغبات بشكل فردي، ويحق للمرأة التسجيل بدون محرم مع عصبة من النساء.