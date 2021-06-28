دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإطلاق سراح الناشطتين السعوديتين نسيمة السادة وسمر بدوي، مطالبة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ"رفع حظر السفر عنهما".

وقالت العفو الدولية، في تغريدة عبر حسابها الخاص بمنطقة الخليج على تويتر، تعليقا على نبأ إطلاق سراح السادة وبدوي: "أخبار جيد، رغم أنه ما كان يجب أن يتم احتجاز هؤلاء النساء الشجاعات في المقام الأول".

وأضافت المنظمة: "كان ينبغي تقديرهم لقيادتهم التغيير في المملكة العربية السعودية"، داعية الملك سلمان إلى "رفع حظر السفر عن نسيمة وسمر وجميع المفرج عنهم من النشطاء السلميين".

ومن أبرز المُفرج عنهم مؤخرا الناشطة لجين الهذلول، التي تم إطلاق سراحها في فبراير/ شباط الماضي، بعد نحو 3 سنوات من اعتقالها ضمن حملة طالت ناشطات سعوديات بينهم أيضا نسيمة السادة وسمر بدوي.

ونشرت لجين الهذلول صورة عبر حسابها على موقع تويتر لثلاث سيدات يحتضن بعضهن البعض، معلقة بقولها: "الحمد لله"، وذلك بعد أنباء إطلاق سراح نسيمة السادة وسمر بدوي.