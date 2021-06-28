دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت السفيرة الإثيوبية في قطر سامية زكريا، المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الضخمة في بلادها، حسب قولها.

تصريحات زكريا جاءت على هامش فعالية نظمتها السفارة الإثيوبية في قطر للترويج لإثيوبيا كوجهة استثمارية وترفيهية محتملة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقالت زكريا إن إثيوبيا تتمتع بمجموعة متنوعة من العروض السياحية، مضيفة أن بلادها "مهد البشرية، وطن البن العربي، ومصدر النيل الأزرق وثقافة غنية".

وأضافت زكريا أن "إثيوبيا، بضيافتها الودية، مستعدة دائمًا للترحيب بالسياح والمستثمرين في هذا المجال". وذكرت أنها "وجهة استثمارية وسياحية واعدة للمواطنين والمقيمين القطريين".

يأتي هذا في وقت شهدت العاصمة القطرية الدوحة، منتصف الشهر الحالي، اجتماعًا لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، أكدوا خلاله دعمهم لمطالب مصر والسودان في التمسك بتوقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

ووصلت المفاوضات الماراثونية حول السد الممتدة منذ عقد من الزمن، إلى طريق مسدود، وسط تبادل الاتهامات بين الدول الثلاث.

وتخشى مصر والسودان من السد الذي تريا أنه سيؤثر على حصتهما من مياه النيل، بينما تقول إثيوبيا إن السد، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار، سيساعدها في مشروعات التنمية.