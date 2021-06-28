دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، في العاصمة الإيطالية روما، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك قبل زيارته إلى الإمارات المقررة الثلاثاء، التي تعد الأولى من نوعها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن "الزياني هنأ لابيد بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية في إسرائيل، مستعرضًا أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين بما يلبي التطلعات المشتركة في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بين البلدين".

وأكد الزياني على "أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار، والإسراع بإطلاق المباحثات لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية"، بحسب البيان.

من جانبه، أكد لابيد على "أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب لتعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشيرًا إلى اهتمام إسرائيل بتنمية وتطوير التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن لابيد "سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات". وأضافت أن "لابيد سيحل ضيفا على وزير الخارجية عبد الله بن زايد. وسيفتتح لابيد خلال الزيارة مقرات سفارة إسرائيل في أبوظبي والقنصلية في دبي".