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الكويت: القبض على مصري نشر فيديو ساخر من الطقس السيئ في البلاد

الشرق الأوسط
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مرور المركبات خلال عاصفة رملية شديدة ضربت مدينة الكويت في 24 مايو / أيار 2017. / AFP PHOTO / ياسر الزيات
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات الكويتية القبض على مقيم مصري، بعد نشره مقطع ساخر من الطقس في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في حسابها عبر تويتر، مساء الأحد، أنه تم "ضبط صاحب المقطع (المسيء) إلى دولة الكويت وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه".

ونشر المقيم المصري الفيديو عبر تطبيق تيك توك، وجرى تناقله عبر شبكات اجتماعية أخرى. وتضمن الفيديو لفظا نابيًا.

كانت عاصفة ترابية قد اجتاحت مناطق في الكويت، وتسبب في انعدام الرؤية المرورية.

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