قتل والدته ثم شرطيًا بعدها.. "جريمة المهبولة" تهز الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة -- قُتل شرطي كويتي، الاثنين، بعد تعرضه للطعن على يد شخص مجهول في منطقة "المهبولة"، فيما أثار الحادث حالة من الحزن والاستياء في البلاد.

وأعربت وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها في تويتر، عن حزنها لمقتل الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الداخلية الكويتية إن رجل أمن يعمل في الإدارة العامة للمرور قد قُتل "أثناء تأدية عمله بعد تلقيه عدة طعنات، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة".

ولاحقا، أكدت وزارة الداخلية مقتل منفذ الهجوم "بعد إسعافه إلى المستشفى"، على أثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأوضحت الداخلية الكويتية أن المهاجم قتل الشرطي خلال تأديته عمله في محافظة الأحمدي، بعد أن قتل والدته في محافظة مبارك الكبير، بحسب بيان الوزارة.

وفي حين لم تحدد الوزارة هوية المهاجم، ذكرت وسائل إعلام كويتية إنه سوري الجنسية.