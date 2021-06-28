لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال وزير الصحة البريطاني المعين حديثًا ساجيد جافيد، إن حكومة المملكة المتحدة سترفع جميع قيود فيروس كورونا بحلول 19 يوليو/ تموز، على الرغم من انتشار متغير دلتا.

وأوضح جافيد: "لا نرى أي سبب لتجاوز التاسع عشر من يوليو". في أول يوم له كوزير للصحة البريطانية بعد استقالة سلفه مات هانكوك، قال جافيد أيضًا إن الحكومة ستكثف التطعيم لتتمكن من الوفاء بهذا الموعد النهائي.

وأضاف: "هدفنا هو أن يكون حوالي ثلثي جميع البالغين في هذا البلد قد حصلوا على الجرعتين بحلول 19 يوليو. إننا نقدم الجرعات الثانية ونقدم هدفنا للجرعات الأولى أيضًا حتى نتمكن من تلبية هدف 19 يوليو".

ومضى وزير الصحة الجديد يقول إن الحكومة لا تزال أمامها "مهمة كبيرة تنتظرها" لاستعادة الحريات "باستثناء الظروف الأشد، فلا ينبغي لأي حكومة أن ترغب في تقليصها".

وقال جافيد: "لذا فإن مهمتي هي المساعدة في إعادة الحياة الاقتصادية والثقافية التي تجعل هذا البلد رائعًا للغاية مع حماية الحياة وخدمة الصحة الوطنية بالطبع".