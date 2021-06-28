أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، تعرض القوات الأمريكية في سوريا لهجمات صاروخية متعددة، نافيًا وجود إصابات.

وقال الكولونيل واين ماراتو، في تغريدة عبر تويتر يوم الاثنين: "في حوالي الساعة 7:44 مساءً بالتوقيت المحلي، تعرضت القوات الأمريكية في سوريا لهجمات بصواريخ متعددة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار".

وأضاف المتحدث: "سنقدم تحديثات عندما يكون لدينا مزيد من المعلومات".

وتعرضت قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في نطاق حقل العمر النفطي بريف دير الزور (شرق سوريا) لقصف صاروخي، مساء الاثنين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

ويأتي القصف بعد ساعات من توعد "كتائب حزب الله" بالرد على مقتل 4 من مقاتليها إثر غارات أمريكية على منشآت على الحدود العراقية - السورية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "مليشيات تستخدمها في هجمات الطائرات دون طيار ضد الأفراد والمنشآت الأمريكية".