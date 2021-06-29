وزير خارجية إسرائيل ينشر صورة من الطائرة بأول زيارة رسمية للإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد صورة له من داخل الطائرة المتوجهة للإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية له.

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جاء ذلك في تغريدة ليائير لابيد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال بتعليق: "الإقلاع لرحلة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن لابيد "سيجري زيارة رسمية لدولة الإمارات يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل، وهي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للإمارات".

وأضافت الخارجية الإسرائييلية حينها أن "لابيد سيحل ضيفا على وزير الخارجية عبد الله بن زايد. وسيفتتح لابيد خلال الزيارة مقرات سفارة إسرائيل في أبوظبي والقنصلية في دبي".