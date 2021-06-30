السيسي في ذكرى 30 يونيو: مقدمون على إعلان "الجمهورية الجديدة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "ثورة 30 يونيو" عام 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بأنها "أرقى صيحات التعبير عن الانتماء والولاء للوطن".

وقال السيسي، في كلمة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن "ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض".

وأضاف السيسي: "إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة".

وتابع بالقول: "كما أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقيئًا بدولته ومؤسساته الوطنية.. وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي".

وكان السيسي قد صرح في مارس/أذار الماضي بأن "مصر تشهد تطويرا كبيرا، وافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة".