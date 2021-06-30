فريق "فورتنايت" يوضح حقيقة "هدم الكعبة" في اللعبة بعد بيان الأزهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد فريق لعبة "فورتنايت" الإلكترونية (Fortnite) على احترام جميع الأديان، موضحًا حقيقة الصورة المتداولة من اللعبة التي ادعى البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "تجسيد لتدمير الكعبة" كما أصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية بيانًا يحذر فيه من اللعبة.

وقال فريق Fortnite، عبر حسابه على فيسبوك، إن "المحتوى المشار إليه عبارة عن جزيرة من صنع لاعب في الوضع الإبداعي (Creative)، حيث لا يمكنك في الجزيرة تدمير الكعبة المشرفة".

وأضاف الفريق: "نوّد التأكيد على أن فريقنا يحترم كل الأديان ونعمل بشكل مقّرب مع صانعي المحتوى باللعبة من لاعبينا من أجل توفير تجربة لعب آمنة لكل لاعبينا"، مرفقًا رابط "قواعد وإرشادات مبدعي المحتوى".

ويظهر في الصورة المتداولة من اللعبة مجسم مشابه للكعبة وبالقرب منه شخصية من اللعبة تحمل فأسًا لكن دون أي تدمير للمجسم.

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الثلاثاء، بيانًا قال فيه إنه "يحذر من لعبة فورتنايت لما احتوت عليه من تجسيد لهدم الكعبة المشرفة وبالتزامن مع موسم الحج"، بحسب البيان.