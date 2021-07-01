"مسبار الأمل" الإماراتي يلتقط أول صور من نوعها لظاهرة "الشفق المريخي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الأربعاء، عن الصور الأولى من نوعها التي تبين صورة شاملة لظاهرة الشفق المنفصل في الغلاف الجوي للمريخ أثناء الليل باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة، والتقطها "مسبار الأمل" الإماراتي.

وقالت المهندسة حصة المطروشي، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للشؤون العلمية، في بيان، إن "تسجيل هذه اللقطات الفريدة للشفق المنفصل لكوكب المريخ يعد سابقة على مستوى العالم، إذ توفر تفاصيل عالية الدقة وعبر أطوال موجية لم يتم رصدها سابقًا".

وأضافت أن "هذه الصور سوف تساعد العلماء على فهم أعمق لطبيعة الغلاف الجوي للمريخ وعلاقته بالمجال المغناطيسي للكوكب، وسيترتب على ذلك آثار معرفية هائلة، حيث تساهم في دعم نظرية أن العواصف الشمسية ليست السبب الوحيد في حدوث الشفق في المريخ".

مشروع #الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" يكشف عن الصور الأولى من نوعها التي تبين صورة شاملة لظاهرة الشفق المنفصل "Discrete Aurora" في الغلاف الجوي للمريخ أثناء الليل باستخدام الأشعة فوق البنفسجية البعيدة (far ultraviolet). https://t.co/RCBXzh7dvA https://t.co/XA554SQpzj

وقال خبير الغلاف الجوي العلوي للمريخ وعضو الفريق العلمي لمسبار الأمل جاستن ديغان: "تؤكد البيانات التي نلتقطها الآن الإمكانات الهائلة التي نمتلكها لاستكشاف شفق المريخ والتفاعلات بين مجالات المريخ المغناطيسية وغلافه الجوي والأنشطة الشمسية، على قدر من الدقة لم تكن ممكنة من قبل".