إيران تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان حتى إشعار آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أغلقت السلطات الإيرانية المعابر الحدودية مع باكستان مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإجراءات التي تهدف للتصدي لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان نائب محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الامنية والشرطية، محمد هادي مرعشي، الذي أعلن "إغلاق 3 معابر حدودية برية بين إيران وباكستان في سياق الاجراءات الهادفة الى مكافحة وباء كورونا".

وتابع المسؤول الإيراني أنه "سيتم في سياق الاجراءات الاحترازية الهادفة الى احتواء جائحة كورونا، تعليق الزيارات البرية لرعايا البلدين إيران وباكستان الى اشعار اخر".

وأضاف المسؤول أن "عملية الصادرات والواردات بين البلدين جارية بانسيابية، لكن يتعين على السائقين اجراء فحوصات كورونا، قبل دخولهم الاراضي الإيرانية".