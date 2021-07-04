دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن إسرائيل تريد الهدوء وتجنب العنف في التعامل مع سكان قطاع غزة لكنه سترد بحزم على أي استفزاز وكشف أنه يعمل عل إيجاد حل يسمع بدخول المساعدات الإنسانية دون "حقائب الدولارات".

وقال بينيت في كلمة له الأحد: "شن جيش الدفاع أمس غارة في غزة ردا على البالونات الحارقة"، حسب قوله.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "تريد إسرائيل الهدوء ولا نريد المساس بسكان غزة ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات على أشكالها ستقابل برد قوي"، على حد تعبيره.

وتابع بينيت قائلا: "نعمل على إيجاد حل سيسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة, ولكن بدون حقائب الدولارات"، حسب قوله.