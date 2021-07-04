دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شركة طيران الإمارات عن تسيير رحلات إضافية من وإلى مدن الرياض وجدة والدمام السعودية، لأحد، من أجل تسهيل عودة الإماراتيين والمقيمين بعد قرار السعودية تعليق الرحلات الجوية مع الإمارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ونشرت الشركة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر، سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدّة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، حسب قولها.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، إيقاف الرحلات الجوية مع الإمارات وفيتنام وإثيوبيا، ومنعت المواطنين السعوديين من السفر إلى هذه الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، مرجعة السبب إلى حالة "عدم الاستقرار السائدة" في هذه الدول على صعيد التعامل مع فيروس كورونا.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الأحد تعميما لشركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بمنع سفر المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الدول الثلاث دون إذن مسبق من الجهات المعنية وتعليق الرحلات القادمة منها.

وعلقت الهيئة قدوم غير المواطنين من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول قبل القدوم إلى السعودية، وفقا لتعميم الهيئة.