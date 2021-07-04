الكاظمي: طلبنا من أمريكا وإيران الابتعاد عن تصفية الحسابات في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده طلبت من إيران والولايات المتحدة الأمريكية "الابتعاد عن تصفية الحسابات" على الأراضي العراقية، وذلك بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع مليشيات موالية لإيران بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي.

وقال الكاظمي، في حوار مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، حيث يزور روما: "طلبنا من الأمريكيين والإيرانيين الابتعاد عن تصفية حساباتهم في العراق. لقد كنّا منذ سنوات ساحة للتصادم والصراع. وعلينا اختيار طريق الحوار السياسي لحل الخلافات، وسيستفيد الجميع من ثمار التهدئة".

وأضاف الكاظمي: "نتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأعتقد أنّنا سنكون قادرين على التحرّك نحو مرحلة من الحوار الإقليمي"، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، الأحد.

وتابع الكاظمي بالقول: "نرغب بأن يكون العراق من البلدان التي تدير الأزمات بنجاح، وليس من تلك الدول التي تتسبب أو تتأثر بها".

وأكد الكاظمي أن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني "مهم للغاية وحاسم للمنطقة". وقال: "أعتقد أنه قابل للتحقق. والنجاح في مفاوضات فيينا سيؤثر إيجابًا على المنطقة، كما سيخدم استقرار العراق".