دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن العلاقات بين بلاده والسعودية قادرة على تجاوز "خلافات قضايا الساعة"، الثلاثاء، على خلفية تطورات خلاف "أوبك بلس" بين البلدين.

وقال عبدالله عبر صفحته على موقع تويتر: "العلاقات السعودية الإماراتية أقوى وأعمق واكثر اتساعا وتجذرًا مما يعتقدون وقادر على تجاوز اي اختلاف وخلاف حول قضايا الساعة"، حسب قوله.

وأضاف الأكاديمي الإماراتي قائلا: "هناك تفاهم وتطابق تجاه ملفات إقليمية ساخنة وما بين قادة البلدين من تنسيق لا يعلم به سوى رب العالمين"، على حد تعبيره.

العلاقات السعودية الإماراتية أقوى وأعمق واكثر اتساعا وتجذرًا مما يعتقدون وقادر على تجاوز اي اختلاف وخلاف حول قضايا الساعة وهناك تفاهم وتطابق تجاه ملفات إقليمية ساخنة وما بين قادة البلدين من تنسيق لا يعلم به سوى رب العالمين. هذا ما ذكرت في حديثي لعدة وكالات وصحف عالمية اليوم

وكانت قد أعلنت السعودية، الجمعة، تعليق الطيران إلى 4 دول منها الإمارات ومنع المواطنين من السفر إليها دون إذن نظرا لما وصفته بـ"عدم استقرار الوضع الوبائي" في هذه الدول.

وطفا خلاف نفطي بين أبوظبي والرياض، داخل أروقة تحالف "أوبك بلس"، على السطج، الأحد، حول اتفاقية خفض الإنتاج التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 وهي مبادرة سعودية-روسية، ترفض الإمارات ربط زيادة الإنتاج النفطي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية بتمديدها، في حين ترى المملكة أن قرار التمديد هو الأساس وزيادة الإنتاج الفرع في المبادرة وفق ما قاله وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.