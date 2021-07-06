بلينكن يجيب على سؤال لـCNN عن علاقة محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي.. شاهد كيف رد

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كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي.

وقالت ساكي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي قد تكون موضوع نقاش في الاجتماعات.

والأمير خالد بن سلمان هو نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والأخ الأصغر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال تقرير رُفعت عنه السرية من مجتمع الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي في 2018، إن ولي العهد السعودي وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله.

بالإضافة إلى سوليفان، من المقرر أن يلتقي الأمير خالد بن سلمان مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع يوم الثلاثاء.

وقالت ساكي للصحفيي: "خلال الاجتماع، سيناقشون الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمن الإقليمي والتزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

وتابعت ساكي: "كما تعلم، عملنا على رفع السرية عن تقرير ذكر أسماء مسؤولين معينين، أو الذين ينبغي أن أقول إن لجنة استخباراتنا متورطة ومطلعة على القتل المروع لجمال خاشقجي. خلاف ذلك، يمكنني أن أخبرك أنه بالطبع يمكن أن يكون هذا موضوعًا، ولكنني لن أناقش تفاصيل إضافية".