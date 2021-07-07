خبير اقتصادي لبناني لـCNN: تقرير البنك الدولي يعني أن لبنان أصبح في القعر وليس في حالة انهيار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّهت السفيرة الفرنسية في بيروت، آن غريو، انتقادات لاذعة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد دعوته إلى وجود دعم دولي لـ"إنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال لبنان".

وقالت السفيرة الفرنسية، في لقاء حضره عدد من السفراء في السراي الحكومية بدعوة من دياب: "هذا الانهيار نتيجة متعمدة لسوء الإدارة والتقاعس منذ سنوات، ليس نتيجة حصار خارجي، بل جميعكم تتحملون المسؤولية وكل الطبقة السياسية المتعاقبة منذ سنوات"، حسب ترجمة قناة "MTV" اللبنانية.

وقُطع البث الرسمي عن كلمة غريو مع مواصلتها توجيه الانتقادات، بينما أرسلت السفارة الفرنسية مقطعًا مصورًا إلى الصحفيين، يتضمن ما قالته خلال الاجتماع.

وأضافت غريو: "اجتماع اليوم حزين وفي غير مكانه، لأن فرنسا وعدة دول شريكة ممثلة على هذه الطاولة لم تنتظر هذا النداء لمساعدة لبنان... في عام 2020 تم تقديم 100 مليون دولار من المساعدات المباشرة للشعب اللبناني"

وتابعت: "أستطيع القول إننا نعمل مع عدد من الشركاء على تنظيم مؤتمر ثالث لدعم اللبنانيين، لأنه لا يجوز أن يكون الشعب رهينة الوضع الحالي".

بينما اعتبرت السفيرة الفرنسية أن دياب ووزراء حكومته "بإمكانكم حتى في ظل تصريف الأعمال اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل قرض البنك الدولي".

ويتولى دياب تصريف أعمال الحكومة تزامنا مع استمرار خلافات رئيس الوزراء المُكلف سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون حول تشكيل الحكومة المنتظرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يأتي هذا فيما تغادر السفيرة الفرنسية ونظيرتها الأمريكية دوروثي شيا إلى المملكة العربية السعودية، لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين يوم الخميس، حسب بيان للسفارة الأمريكية.

وقال البيان إن السفيرة الأمريكية ستبحث في السعودية خطورة الوضع في لبنان، وستؤكد أهمية المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني، مع زيادة الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي.