دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأمينها العام، أحمد جبريل، عن عمر يناهز 83 عامًا في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء، حسب بيان للجنة المركزية للجبهة.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا): "لقد أمضى جبريل حياته مناضلاً ومجاهداً في سبيل شعبه العربي الفلسطيني وأمته العربية ومن أجل تحرير الوطن الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم وكان قائدًا مناضلاً من أجل قضايا أمته العربية والإسلامية".

وأجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا مع الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية طلال ناجي، للعزاء في وفاة جبريل، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وانتقل جبريل، المولود في قضاء يافا في 1938، مع أسرته إلى سوريا، وتخرّج في الكلية الحربية بالقاهرة 1959. وفي نفسه العام، أسس جبريل "جبهة التحرير الفلسطينية" تيمنًا بجبهة التحرير الجزائرية إبان حركة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

وفي 1968، انفصل جبريل عن جبهة جورج حبش ليشكل فصيله الخاص (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة)، التي نفذت عددًا من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية.

وشارك جبريل في عمليات لتبادل الأسرى، وعارض المفاوضات مع إسرائيل إبان حقبة السبعينات ومسار منظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال الحرب في سوريا، كان جبريل مؤيدًا بارزًا لنظام الرئيس بشار الأسد.