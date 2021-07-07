لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال مسؤول صحفي في وزارة الدفاع التركية لشبكة CNN، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سيناقش خطط تركيا لحماية مطار حامد كرزاي في كابول مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء.

وسيتحدث المسؤولون عبر الهاتف لمناقشة ما إذا كانت تركيا تستطيع تشغيل وحراسة مطار حامد كرزاي، بحسب المسؤول الصحفي. وقد عرضت أنقرة في السابق العمل وتوفير الأمن للمطار بعد انسحاب الناتو.

لسنوات، كان مطار حامد كرزاي الدولي نقطة الدخول الدولية الرئيسية إلى أفغانستان، واتفق قادة الناتو في يونيو/ حزيران على توفير "تمويل انتقالي" لضمان استمرار المطار الدولي في العمل نظرًا لأهميته في الدولة غير الساحلية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى للصحفيين، الجمعة، إن "دعم المتطلبات الأمنية" فى مطار حامد كرزاي يظل هدفا رئيسيًا في عملية الانسحاب الأمريكي في أفغانستان.