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مصادر لـCNN:انفجار حاوية بميناء جبل علي.. وحكومة دبي تنشر لقطات مصورة لحريق نجم عنه

الشرق الأوسط
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ميناء جبل علي في دبي
Credit: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت مصادر رسمية لشبكة CNN، إن انفجارًا وقع في حاوية كانت على متن ناقلة في ميناء جبل علي في دبي، مساء الأربعاء.

وسمع سكان دبي دوي انفجار قوي، مصحوبًا بتصاعد اللهب وتحلت السماء باللون الأصفر.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "فريق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأضاف المكتب الإعلامي أنه "لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي"، مؤكدًا أن الحريق "تحت السيطرة".

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