أول من لُقب بـ"السيدة الأولى" في مصر.. من هي جيهان السادات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جنازة عسكرية لأرملة الرئيس الراحل أنور السادات، جيهان السادات، الجمعة، في نطاق النصب التذكاري للجندي المجهول بالقاهرة، حيث مكان اغتيال زوجها على أيدي إسلاميين في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1981.

وتوفيت جيهان السادات عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض، وجولات للعلاج خارج مصر قبل أن تقرر العودة إليها في الشهور الأخيرة.

ونعى بيان للرئاسة المصرية عبر فيسبوك جيهان السادات، قائلا إن "قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام... قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة".

وحسب البيان، قرر السيسي منح جيهان السادات وسام الكمال، وإطلاق اسمها على محور الفردوس المروري بالقاهرة.

وتزوجت جيهان السادات، المولودة في القاهرة 1933 من أم بريطانية وأب مصري، أنور السادات في 1949. ولعبت دورًا بارزًا في الحياة العامة، وكانت أول من تحمل لقب سيدة مصر الأولى.