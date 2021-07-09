دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نعت الرئاسة المصرية، زوجة الرئيس المصري السابق، أنور السادات، الجمعة، وكشفت عن منح الرئيس المصري وسام "الكمال" لها.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية على موقع فيسبوك نعوة لجيهان السادات جاء فيها: " نعي رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس"، على حد تعبيره.

وتعد جيهان السادات واحدة من أشهر زوجات رؤساء مصر ومن أكثرهن ظهورا وقد كانت ناشطة في مجال حقوق الإنسان.