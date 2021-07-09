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بعد اجتماع مجلس الأمن.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

الشرق الأوسط
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رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد
Credit: SUMY SADRUNI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الجمعة، رسالة "طمأنة" إلى الشعبين المصري والسوداني، بعد جلسة عاصفة في مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، أعربت خلالها القاهرة والخرطوم عن مخاوفهما من أضرار سد النهضة الإثيوبي، وطالبا باتفاق قانونية لظروف ملئه وتشغيله.

وفي أول تعقيب له على دار في الجلسة، نشر رئيس الوزراء الإثيوبي رسالته باللغة العربية، عبر حسابه في تويتر، قائلا: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي الكبير مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاث وأبعد".

ومضى أبي أحمد، مُضيفا: "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري أنهم لن يتعرضوا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لن يأخذ سوى جزء صغير من التدفق".

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وتابع: "في السودان سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد بسبب التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".

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