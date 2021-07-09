أمير سعودي يعلق على تصريحات وزير خارجية مصر حول "سد النهضة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الأمير السعودي، سطان بن خالد آل سعود، دعمه لحق مصر والسودان بالدفاع عن حقوقهما في أزمة "سد النهضة" أمام ما وصفه بـ"التعنت الإثيوبي".

وقال الأمير السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تعقيبا على تصريح لوزير الخارجية المصري: "كلنا كعرب نقف وندعم حقوق إخواننا مصر والسودان في حقوقهم المائية أمام التعنت والتهرب الأثيوبي الذي يهدد أمنهم الغذائي والمائي"، حسب قوله.

كلنا كعرب نقف وندعم حقوق إخواننا مصر والسودان في حقوقهم المائية أمام التعنت والتهرب الأثيوبي الذي يهدد أمنهم الغذائي والمائي #ندعم_حقوق_مصر_المائية https://t.co/3vvs2uzfGf

وكان قد قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في جلسة لمجلس الأمن حول الأزمة: "وزير الخارجية المصري: في حال أصرت إثيوبيا على موقفها لن يكون أمام مصر بديل سوى أن تصون حقها في البقاء"، على حد قوله.

وقد دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن التنسيق بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.