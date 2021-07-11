وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي.. ويؤكد ضرورة "حلحلة الجمود"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، في بروكسل، حيث بحثا جهود عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتهدئة في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر"، إن شكري أكد لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد على "ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر تغريدة، إنه التقي شكري، في إطار رحلته إلى الاتحاد الأوروبي، وأنهما ناقشا مختلف القضايا الأمنية والسياسية.

وأضاف يائير لابيد: "أثرت خلال اللقاء موضوع الأسرى والمفقودين في قطاع غزة وناقشت سبل تعزيز أمن دولة إسرائيل في مواجهة التهديدات الإرهابية وعدد من الخيارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".