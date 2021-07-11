اتصال هاتفي بين أبومازن ورئيس إسرائيل الجديد.. وهرتسوغ: اتصل لتهنئتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن)، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، أكدا فيه على الرغبة في العمل نحو السلام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أبومازن أكد على ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة في غزة والضفة والقدس، وشدد على ضرورة القيام بخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تهيئ المناخات للوصول إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي، عبر حسابه على "تويتر": "تحدثت الليلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اتصل لي لتهنئتي"، وأضاف: "وبهذه المناسبة وبعد تقديم عبارات الشكر، أكدت أنني أعتزم الاستمرار في الاتصال المستمر معه، كما فعل الرؤساء الإسرائيليون السابقون".

وتابع الرئيس الإسرائيلي بالقول: "كل هذا على أمل المساعدة في تعزيز العلاقات والأمل في السلام بين الشعبين الذين يعيشون في الجوار جنبًا إلى جنب".