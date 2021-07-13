دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت نتائج فحوص طبية، الثلاثاء، إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وزعيم حزب النهضة الإسلامي، بفيروس كورونا.

وكتب مستشار رئيس مجلس النواب المكلّف بالاتصال، وسيم الخضراوي، في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك: "تأكدت إصابة رئيس مجلس نواب الشعب بفيروس كورونا إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2021".

وقال الخضراوي إن الغنوشي سيواصل القيام بأعماله "عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي".

ويشار إلى أن الغنوشي (80 عامًا) يعتبر ملقحًا بالكامل، حيث أخذ جرعتين من لقاح سينوفاك الصيني، الثانية كانت في 16 أبريل/ نيسان الماضي.

وتكافح تونس تفشي جديد للجائحة، في وقت انهارت المنظومة الصحية بشكل جزئي في عدد من المناطق، حسب تصريحات لمسؤولين بوزارة الصحة.

في وقت قدمت دول عربية بينها مصر والجزائر والإمارات والسعودية مساعدات طبية ومئات الآلاف من جرعات اللقاحات، بعد أن قالت السلطات التونسية إن مخزونها منها أوشك على النفاذ.

وحتى يوم الثلاثاء كان لدى تونس أكثر من 92 ألف حالة إصابة منذ ظهور فيروس كورونا، فيما كان يوم 7 من الشهر الحالي هو الأعلى في عدد الإصابات الجديدة بقرابة 10 آلاف إصابة.