دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، بيانا بشأن ما جرى تداوله حول تعرض باخرة بحرية عراقية لحريق هائل في مياه الخليج، نافية تبعيتها للحكومة.

وقالت شركة ناقلات النفط العراقية التابعة للوزارة، في بيان، إن الحادث وقع خارج المياه الإقليمية العراقية، لافتة أنها مملوكة لإحدى الشركات الخاصة.

وذكر بيان الشركة أن "حادث الحريق الذي وقع في إحدى الساحبات البحرية خارج المياه الاقليمية العراقية يعود الى إحدى شركات القطاع الخاص (أهلية)"، حسب وكالة الأنباء العراقية.

وأشار البيان إلى أنه "ليست هناك علاقة لهذه الساحبة بالنشاط النفطي الحكومي أو بشركة ناقلات النفط الحكومية"، في معرض تعليقها على ما أثير حول الباخرة كانت تحمل على متنها مواد نفطية.