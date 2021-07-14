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سعوديون يحتفون بالجندية عبير الراشد: "بأمثالك نفخر"

الشرق الأوسط
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سعوديون يحتفون بالجندية عبير الراشد: "بأمثالك نفخر"
Credit: Alekhbariya TV

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفى العديد من السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالجندية عبير الراشد، التي أفادت وسائل إعلام سعودية بينها قناة "الإخبارية" الرسمية، بأنها أول امرأة تقدم مؤتمر قوات أمن الحج.

وأعرب العديد من المغردين السعوديين عن فخرهم بعبير الراشد وأدائها ولغتها، ووصف آخرون تقديمها لمؤتمر أمن الحج بأنه "خطوة نوعية" و"مجال جديد للمرأة السعودية"، معتبرين أن "نجاحات المرأة السعودية تتوالى".

وأكدت قيادات قوات أمن الحج، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على "جاهزيتها لتحقيق أمن الحجاج وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام، وتوفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام الحجاج ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والرحة والاستقرار والسلامة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت السلطات السعودي قد أعلنت عن قصر حج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، للعام الثاني على التوالي، وحددت عدد الحجاج بإجمالي 60 ألف شخص، بسبب استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا.

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