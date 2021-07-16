دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده أكدت للسودان وإثيوبيا أنها ستدعم أي مشروع يعود بالتنمية على هاتين الدولتين لكن بشرط عدم المساس بحصة مصر من المياه، وطمأن المصريين قائلا: "عيشوا حياتكم... وبلاش هري".

وقال السيسي في كلمة له ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي: "القلق لدى المصريين من قضية المياه مشروع" وأضاف: "أردنا في كل محادثاتنا مع السودانيين والإثيوبيين أن يكون نهر النيل نهر للشراكة والخير وللجميع وأكدنا أننا نريد الخير للجميع"، حسب قوله.

وتابع الرئيس المصري مشيرا إلى أن مصر قالت للإثيوبيين: " إذا كان سيوفرهذا السد التنمية لكم من خلال إنتاج الكهرباء نحن معكم ومستعدون للتعاون معكم في كل شيء يؤدي إلى رفاهية الشعوب الثلاثة ولكن بشرط ألا تتضرر حصة مصر من المياه"، على حد تعبيره.

وشدد السيسي على أن مصر لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى لكنها لن تقبل بالمساس بحصتها من مياه نهر النيل، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة وأوضح أن تحرك مصر في مجلس الأمن كان بهدف "وضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي"، على حد تعبيره.

وختم الرئيس المصري كلمته بالعامية قائلا: "قبل أن يحدث أي شيء لمصر لازم أنا والجيش نروح"، وأردف: "لا تقلقوا من شيء ومن فضلكم عيشوا حياتكم وح قول كلمة بتقولوها انتو يا مصريين... كلمة صعبة مش ح ينفع أقولها... لا خلاص مش ح ينفع... مش ح ينفع... يعني بلاش هري يعني"، حسب قوله.

يذكر أن مشروع "خياة كريمة" يهدف إلى دعم قرى الريف المصري الأكثر احتياجا في البلاد، كما أن الحكومة المصرية تعمل على مشاريع عدة لترشيد استخدام المياه في ظل عدم وضوح المستقبل بشأن أزمة سد النهضة.