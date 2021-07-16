بعد اعتذار الحريري.. لبنان يدخل في نفق مظلم وانهيار غير مسبوق لليرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخارجية الفرنسية أن باريس ستعقد مؤتمرا جديدا لدعم لبنان في 4 أغسطس/آب المقبل، ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان نشره الجمعة وتلقت CNN نسخة منه: "من أجل تلبية احتياجات الشعب اللبناني، والذي يتدهور وضعه يوميا، سيعقد مؤتمر دولي جديد لدعم الشعب اللبناني في 4 أغسطس/آب بمبادرة من رئيس الجمهورية وبدعم من الأمم المتحدة".

ودعت باريس إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، بشرط أن تكون الإصلاحات على رأس أولوياتها وأن تحضر لانتخابات 2022 "التي يجب أن تجرى في مناخ يتسم بالشفافية" وضمن إطار الزمني الموضوع.

وكانت قد أطلقت فرنسا مبادرة لدعم لبنان بعد زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى البلاد تبعت انفجار مرفأ بيروت بأيام قليلة.

وعقدت باريس المؤتمر الأول لدعم لبنان في الثاني من ديسمبر/كانون أول الماضي بمشاركة 32 بلدا و12 منظمة دولية و7 منظمات من المجتمع المدني اللبناني وقد قدم المشاركون حينها 280 مليون دولار لدعم هذا البلد.