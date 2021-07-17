بعد وصول أولى طلائعهم.. الحجاج يؤدون طواف القدوم في مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدى الحجاج طواف القدوم في مدينة مكة السعودية، السبت، بعد وصول أول دفعة منهم وسط إجراءات احترارزية مشددة.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقطع فيديو أظهر قيام الحجاج بطواف القدوم فور وصولهم إلى صحن الطواف.

وبدا عدد المحتجين قليلا نسبيا للعام الثاني على التوالي بسبب الإجراءات المشددة التي تكبقها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا.

فيديو | قائد قوات أمن #الحج لـ #الإخبارية: الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى #المسجد_الحرام تحقق جزءاً من أهدافها ولا زلنا في البداية والبوادر جيدة #بسلام_آمنين https://t.co/ihfkUgVrh6

من جانبها، قال قائد قوات أمن الحج في تصريحات للإخبارية: "الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى المسجد الحرام تحقق جزءا من أهدافها وما زلنا في البداية والبوادر جيدة"، حسب قوله.